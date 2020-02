CARACAS. – Con Jessica López come punta di lancia la ginnastica venezuelana sogna di conquistare i ticket necessari per qualificarsi per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Questi tornei preolimpici continentali si svolgeranno nel mese di maggio.

López ha nel suo prestigioso palmares tre presenze ai giochi a cinque cerchi, in precedenza ha rappresentato la terra di Bolívar nelle edizioni di Pechino 2008, Londra 2012 e Rio 2016. Con lei saranno in gara per conquistare il pass olimpico: Deborah Salmina e Milca León.

Le qualificazioni si svolgeranno a Utha, negli Stati Uniti dal 3 all’11 maggio. L’evento a stelle e strisce assegnerà gli ultimi tagliandi per la terra del sol levante.

“Jessica, Deborag e Milca sono le ginnaste che gareggeranno per cercare di portare a casa i pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020” spiega in un comunicato stampa Zobeira Hernández, presidentessa della Federazione Venezuelana di Ginnastica.

Stando a quanto riferito dalla Hernández, nell’evento che si svolgerà nello stato di Utah, non ci saranno Argentina, Brasile, Canada, Messico e Stati Uniti. Per il semplice fatto che hanno già un posto garantito per le olimpiadi, situazione che apre buone opportunità alle ginnaste creole.

Per preparare al meglio il preolímpico la gimnasta Deborah Salmina, si sta allenando in Italia. Dal canto suo Milca León svolge i suoi allenamenti in Giappone. Mentre la López, si sta preparando negli Stati Uniti.

(di Fioravante De Simone)