(ANSA) – ROMA, 5 FEB – “Noi lo avevamo proposto ma avevamo capito che Bonafede era contrario” al rinvio della riforma della prescrizione, “ma se si fa il rinvio siamo i più contenti del mondo perché un rinvio ci darebbe modo di affrontare con più calma la riforma del processo penale”. Lo dice Andrea Orlando, vicesegretario Pd, interpellato in transatlantico alla Camera. A chi gli chiede se sia possibile che la riforma arrivi in Consiglio dei ministri e intanto si rinvii la prescrizione, l’ex ministro della Giustizia replica: “Ci sono tante soluzioni possibili”. “Ritengo che entro 10 giorni il testo della riforma del processo penale debba arrivare in Consiglio dei ministri”, ha detto stamani l’attuale Guardasigilli M5S, Alfonso Bonafede.