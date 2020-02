(ANSA) – MOSCA, 5 FEB – Le autorità del Turkmenistan dal 1° febbraio hanno proibito ai dipendenti pubblici di età superiore ai 40 anni di tingersi i capelli grigi. Lo ha riferito Radio Azatlyk (l’unità turkmena di Radio Liberty), citando fonti locali. Allo stesso tempo, gli uomini che hanno i capelli neri dovrebbero, auspicabilmente, farsi una tinta brizzolata. I capi delle istituzioni statali hanno associato il divieto e l’invito al fatto che il presidente Gurbanguly Berdimuhamedov ha i capelli grigi e ha deciso di recente di sfoggiare la sua chioma al naturale. Un cambiamento sostanziale, che si riflette sul fatto che ora per lo più solo le persone con i capelli grigi riescono a incontrarlo. Berdimuhamedov è apparso per la prima volta in pubblico con i capelli grigi nel luglio del 2018. Nel gennaio del 2019, le autorità hanno chiesto alle agenzie governative di acquistare nuovi ritratti, che mostrano il presidente coi capelli grigi.