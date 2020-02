(ANSA) – ISTANBUL, 5 FEB – Un aereo è uscito di pista e si è spezzato in due in fase di atterraggio nell’aeroporto Sabiha Gokcen a Istanbul, il secondo della città. Il velivolo della compagnia turca Pegasus Airlines era in arrivo da Smirne. Sul velivolo sarebbe anche scoppiato un incendio. Il traffico nel secondo scalo della metropoli sul Bosforo è stato chiuso. Non c’è nessuna vittima ma ci sono 21 feriti tra i 177 passeggeri e i sei membri dell’equipaggio. Lo riferisce il ministro dei Trasporti turco, Cahit Turan.