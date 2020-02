E’ diventato il protagonista di Juventus-Fiorentina e dell’ultimo turno del campionato italiano. A Coverciano nella giornata della Panchina d’oro è stato di gran lunga il più richiesto dai numerosi cronisti presenti. Lo sfogo di Rocco Commisso ha fatto più o meno il giro del mondo ed una polemica così forte nel campionato italiano mancava da tempo. Insomma il Commisso tutto sorrisi e fisarmonica che abbiamo visto di recente in tv si è trasformato nel “Rocco furioso”.

Firenze ovviamente è schierata al suo fianco soprattutto per il coraggio che ha dimostrato nel difendere i colori viola senza troppi giri di parole. Evitando di entrare nel merito delle decisioni arbitrali credo però che ogni messaggio possa essere dato in mille modi. Commisso ha scelto quello più diretto, forse troppo fino a voler parlare con i vertici federali.

Il patron viola rappresenta una delle proprietà che ha portato delle risorse al campionato italiano avanzando anche delle idee interessanti. Basti pensare alla proposta di “sbarcare” con la Lega a New York o alla lotta contro il razzismo o al voler abolire cori offensivi contro rivali storici.

Ecco, da un personaggio come lui che ispira simpatia a pelle ci attendiamo ulteriori idee capaci di migliorare il mondo del pallone, per poter davvero definire Rocco come l’uomo nuovo del calcio italiano.

Emilio Buttaro