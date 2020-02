Foro Penal invita a no politizar inspección de la CIDH

CARACAS -El director del Foro Penal, Alfredo Romero, rechazó la prohibición de entrada al país, a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y solicitó no politizar la visita del organismo internacional.

“El gobierno impidió que se cumpliera el objetivo, que era en beneficio de las víctimas, del futuro del país y del respeto de los DDHH”, señaló.

Romero comentó que la prohibición de entrada a la CIDH, pone en evidencia la veracidad de las denuncias hechas por los diversos organismos.

“El gobierno venezolano no quiso abrir las puertas, y el que algo esconde es porque algo teme”, manifestó en una rueda de prensa.

Indicó que se mantienen en contacto con los delegados del organismo, que ya se encuentran en Colombia.

Afirmó que tienen representantes en el estado Táchira y en Cúcuta, con objeto de facilitar las entrevistas entre las víctimas de violaciones a los DDHH con los miembros de la CIDH.

CIDH atenderá víctimas en Cúcuta

La delegación de la CIDH que no pudo entrar a Venezuela, por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro, arriba hoy a Cúcuta, Colombia, para encontrarse con las víctimas de violaciones de DDHH de los venezolanos.

Así lo anunció la comisión en Twitter, donde señalaron:

A través de la red social twitter la comisión escribió: “CIDH llega hoy a la frontera de Venezuela con Colombia, para encontrarse con víctimas de violaciones de derechos humanos en #Venezuela. Habrá también hoy por la tarde un encuentro previo con víctimas y refugiados que están en Bogotá”.

Ayer, los delegados de la CIDH que pretendían venir Venezuela, no pudieron salir desde Panamá debido a instrucciones del gobierno madurista a la aerolínea Copa de no dejarlos abordar el avión porque la visita no estaba autorizada.

Aunque el gobierno oficialista ya había anunciado que la visita no iba a ser permitida, la OEA, órgano que rige a la CIDH, que reconoce a Juan Guaidó como presidente, insistió en arribar a Venezuela y constatar en una visita in loco lo que sucede en el país.