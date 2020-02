SANREMO. – Sanremo 2020, buona la prima. Il festival di Amadeus, benedetto da don Rosario Fiorello, debutta con una media di oltre 10 milioni di spettatori e centra il 52.2% di share, il dato più alto dal 2005. La prima parte (dalle 21.35 a mezzanotte) raccoglie 12 milioni 480mila spettatori con il 51.2%, la seconda (dalle 24.05 all’1.27) 5 milioni 709mila con il 56.2%.

Le curve dell’Auditel dipingono un pubblico sempre più giovane: sulle ragazze di 15-24 anni lo share vola al 79.4%, sui ragazzi della stessa età la media è del 60.5%, in entrambi i casi il risultato più alto dal 1997. In generale, il festival guadagna 4 punti di share sul pubblico femminile (da 4 anni in su) e oltre 2 punti su quello maschile. Notevole anche la media sui laureati, 59.2%, mai così alta dal 1999.

“E’ segno – commenta il direttore di Rai1 Stefano Coletta – che, anche se siamo colti, filosofi, avidi lettori, abbiamo bisogno di pop. Anch’io, che sono una mummia, mi sono alzato per cantare con Al Bano e Romina, perché è vero: la felicità è un bicchiere di vino”.

E l’ad Fabrizio Salini brinda a “un festival inclusivo, capace di portare dentro tutti e di parlare a tutti: obiettivo raggiunto”. Il picco di ascolto si registra alle 21.45, quando Amadeus lancia la gara dei Big con la bella e tosta Irene Grandi: davanti a Rai1 ci sono in quel momento 14 milioni 942mila spettatori. Alle 00.27 il picco di share, al 59.6%, quando Amadeus e Emma escono dall’Ariston per raggiungere il palco in piazza Colombo.

Il mattatore Fiorello fa schizzare subito gli ascolti del festival: lo share dal 33% guadagna subito dieci punti mantenendosi poi sempre sopra il 50% e oltre i 14 milioni. L’altro passaggio clou della serata, il monologo choc di Rula Jebreal sulla violenza contro le donne, dopo mezzanotte viaggia su una media superiore ai 7 milioni di spettatori e al 55% di share, arrivando a sfiorare il 60%.

Tra i momenti più emozionanti e più seguiti dal pubblico, l’omaggio di Tiziano Ferro a Mia Martini con Almeno tu nell’universo. Sul fronte geografico, al top delle preferenze c’è la Puglia con il 62%, poi le Marche con il 59%, la Toscana con il 56%, il Piemonte con il 50.8%. Interessante il dato della Lombardia, che tradizionalmente non appartiene allo zoccolo duro del festival: qui lo share sale dal 44% dell’anno scorso al 47%.