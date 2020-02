ROMA. – Silvio Berlusconi farà il ‘Tour della Libertà’ nelle 6 regioni chiamate al voto in primavera (circola la data ufficiosa del 31 maggio) e Forza Italia “sosterrà lealmente tutti i candidati a presidente del centrodestra”. A partire dall’azzurro Stefano Caldoro, confermato all’unanimità in Campania dal comitato politico del partito.

Risollevato dal risultato in Calabria, il Cavaliere punta a giocare un ruolo da protagonista in Veneto, Marche, Campania, Puglia, Liguria e Toscana, specie nelle regioni del Sud. “Senza di noi il centrodestra non esisterebbe in Italia”, ripete Berlusconi. E’ da vedere se la conferma di Caldoro – già in passato governatore, poi sconfitto da Vincenzo De Luca del Pd nel 2015 – porterà a quella di Raffaele Fitto per la Puglia in quota Fdi – sancendo un asse Berlusconi-Giorgia Meloni – o riaprirà la partita della Lega (che vorrebbe in Campania l’ex rettore dell’Università di Salerno Aurelio Tommasetti).

Di certo è una sconfitta per Mara Carfagna, che considera debole la candidatura di Caldoro. La vicepresidente della Camera non ha partecipato al comitato politico: stava presiedendo l’Aula di Montecitorio.

In Liguria si ripresenterà il governatore Giovanni Toti, ex forzista e leader filo-leghista di Cambiamo!, e il Cavaliere ha detto ai suoi di considerarlo un candidato in quota Matteo Salvini. “Noi i patti li rispettiamo”, ha osservato Berlusconi. Un chiaro messaggio alla Lega a fare lo stesso altrove.

In Liguria, sull’altro fronte, i cinquestelle dovranno decidere se allearsi con il centrosinistra. Domani a Roma ci sarà una riunione con il reggente del Movimento Vito Crimi, un momento forse decisivo per la scelta. Al momento la candidata è Alice Salvatore, capogruppo in Consiglio che ha vinto le ‘regionarie’ online.

Anche nelle altre regioni tutto in alto mare per l’ipotesi di accordo Pd-M5S. In Campania dopo il parere nettamente negativo dell’assemblea cinquestelle davanti a Roberto Fico, i nomi che girano sono sempre quelli di De Luca, governatore uscente dem inviso al Movimento, e del ministro dell’Ambiente M5S Sergio Costa, che anche Italia Viva sarebbe pronta a sostenere.

Nelle Marche invece il partito di Matteo Renzi si oppone alla riproposizione del presidente uscente Pd Luca Ceriscioli – con lui si perde, come con Emiliano in Puglia, secondo il senatore – e vorrebbe la sindaca di Ancora Valeria Mancinelli.

