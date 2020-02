CARACAS. – La Coppa Savarese, torneo che ha preso il via nel mese di noviembre, giunge al giro di boa. In questa sorta di fine del girone d’andata sono tante le emozioni che ha regalato questo torneo non solo ai giovani in campo, ma anche ai tifosi che giornata dopo giornata hanno gremito le gradinate durante le gare.

La “Copa Infantil Ascenso” é quella che tiene con il fiato sospeso a tutti, basta guardare le classifiche dei diversi gironi. Questo dimostra la qualità dei giovani calciatori.

Fratelsa, Paria e Claret guidano la classifica del girone A, mentre nel girone B a guardare tutti dall’alto c’é l’UDC. Nella categoria Under 12 c’é la sorpresa Deportivo Ingenio..

Mentre nell’Under 10, c’é il Fratelsa “B” a fare da padrone, mentre nell’Under 12 ed Under 12 guida la classifica il Colegio San Agustín del rione el Paraiso.

Questo fine settimana ci saranno sfide affascinanti come il “derby mirandino” che vedrà impegnati il San José Fútbol Club e l’Unión Atlético Charallave. Senza dimenticare il match tra Academia Metropolitana e Real Caracas SC.

Ai tifosi della Coppa Carlo Savarese non resta che accomodarsi sugli spalti e godersi le gare affascinanti che regalano queste giovani promesse ogni fine settimana.

(di Fioravante De Simone)