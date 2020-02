++ Fonseca, in Italia arbitraggi non uguali per tutti ++

(ANSA) – ROMA, 06 FEB – “Con Sassuolo non abbiamo perso perché l’arbitro ha sbagliato ma perché non abbiamo giocato bene. Devo dire però che è difficile per me capire come la Roma possa aver preso così tanti cartellini gialli. Ho visto molte partite qui in Italia e la linea di arbitraggio non è la stessa per tutte le squadre”. Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida interna col Bologna. “Noi non siamo una squadra che fa tanti falli cattivi da giustificare un numero così alto di cartellini gialli”, aggiunge l’allenatore portoghese in conferenza stampa a Trigoria. (ANSA).