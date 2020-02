(ANSA) – ROMA, 6 FEB – Nel cosiddetto Germanicum, il testo di riforma elettorale depositato dal presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera Giuseppe Brescia, e su cui c’è la condivisione della maggioranza, viene abrogato l’attuale obbligo per i partiti di indicare il “capo politico” e depositare il programma elettorale. Emerge da una lettura attenta del testo in cui questa novità è contenuta in un comma che abroga l’articolo 14 bis del Testo Unico elettorale.