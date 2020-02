CARACAS – Este miércoles, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tildó el encuentro que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca como “muy productivo”. Lo dijo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el cual sostuvo una reunión con representantes de esta institución.

“Tenemos el respaldo del mundo. No es a Juan Guaidó, es a la causa, es a la democracia. Es la posibilidad de ver un continente definitivamente libre, no permitir refugio a terroristas, no permitir el refugio a narcotraficantes”, afirmó el político.

El líder opositor dio a conocer que el norteamericano le reiteró su respaldo y disposición para que Venezuela retorne a la democracia. También, Trump le resaltó a Guaidó la necesidad de que su país no sea un refugio para grupos paramilitares.

“Estamos buscando las oportunidades y las herramientas para desarrollar de nuevo un país que lucha por la libertad”, expresó el también presidente de la Asamblea Nacional (AN).

Asimismo, cuando al joven político le preguntaron acerca de los detalles de la conversación, Guaidó respondió que se irán “anunciando las medidas concretas”.

“Tenemos la oportunidad de desarrollar nuestro país, y sobre todo este momento no es solamente de análisis, sino de tomar acción”, manifestó.

Por su parte, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, afirmó que la institución que preside se encuentra trabajando para que el venezolanostenga todos los instrumentos necesarios y poder atender a los venezolanos.

“El Banco Interamericano de Desarrollo es un pilar fundamental en esa Venezuela que viene”, dijo Guaidó.

Moreno recordó que el BID fue la primera institución multilateral en reconocer a Guaidó como presidente encargado y darle su respaldo.