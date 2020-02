Golf: Ogilvy attacca Eurotour e PGA, “Più tornei misti”

(ANSA) – ROMA, 06 FEB – Un golf globale, senza distinzioni di sesso. E dunque più tornei misti. E’ questa la proposta di Geoff Ogilvy, player australiano tra i protagonisti del Vic Open, torneo dell’European Tour che a Victoria (Australia), fino a domenica, propone anche un evento tutto al femminile sponda LPGA Tour. Per il 42 di Adelaide questa rappresenta l’unica soluzione per avvicinare sempre più persone al golf. “Non si possono organizzare – l’attacco di Ogilvy – questi eventi per una-due volte all’anno. E’ una sciocchezza che serve solo a far passare il problema in secondo piano. Giocare al fianco di ragazze non è cosa di cui vergognarsi. Questo è uno sport per tutti”. L’attacco è rivolto non solo all’European Tour che, nei prossimi mesi, ospiterà anche lo Scandinavian Mixed (11-14 giugno). Ma anche al PGA Tour che ha recentemente aperto la porta a competizioni miste, con la possibilità di provare il nuovo format attraverso la prossima edizione di Coppa del mondo. (ANSA).