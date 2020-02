Milleproroghe: Iv ritira emendamenti plastic-sugar tax

(ANSA) – ROMA, 06 FEB – Italia viva ha ritirato gli emendamenti al Milleproroghe in tema di sugar tax e plastic tax. Lo ha annunciato il vicepresidente del gruppo alla Camera Luigi Marattin. “Oggi Misiani ci annuncia una riflessione del governo sul tema – ha detto in commissione – quindi, in linea con lo spirito di collaborazione, ci fidiamo e ritiriamo gli emendamenti che abbiamo presentato su plastic e sugar tax” che prevedevano uno slittamento dell’entrata in vigore delle due tasse. “E’ nota la nostra posizione, noi riteniamo che la scelta migliore sia cancellarle”.