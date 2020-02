CARACAS. – In Venezuela c’é uno sport che viene praticato da tanti ragazzini nelle diverse scuole del paese: stiamo parlando del Calcio a 5. Un’attività sportiva che affascina tanti giovani.

Nel futsal la concentrazione é sempre al massimo dal primo all’ultimo secondo, la velocità di gioco in spazi ristretti rendano necessaria una selezione fra semplice contatto e fallo vero e proprio visto che ogni squadra ha un bonus di 5 falli prima di incappare nei tiri liberi. Il bello del calcio a 5? Ë uno sport dove la velocità è tutto.

Oggi, questo sport ha scritto una pagina importante negli almanacchi del futsal. La nazionale venezuelana si é qualificata per il Mondiale che si disputerà quest’anno in Lituania. La certificazione é arrivata grazie alla sofferta vittoria per 3 – 2 contro il Cile, nel torneo che si sta disputando in Brasile.

I marcatori vinotinto in questa sfida contro la roja sono stati: Carlos Sanz, Jesús Viamonte e Henry Gutiérrez.

Al momento sono qualificate per il mondiale che si disputerà nel paese baltico: Egitto (alla seconda presenza, il precedente 2016), Marocco (terza presenza, i precedenti 2012 e 2016), Brasile (9 presenza e campione in 5 occasioni), Isole Salomone (quarta presenza, le prime tre: 2008, 2012 e 2016), Russia (seconda presenza, il precedente 2016), Portogallo (sesta presenza), Spagna (nona presenza, campione in due occasioni 2000 e 2004), Kazakistan (terza presenza), Venezuela e Lituania.

Per la Vinotinto sarà l’esordio nel mondiale sotto la gestione Fifa, in precedenza ha partecipato ad un altro mondiale laureandosi campione del mondo nel 1997. A quella formazione campione é stato intitolato il palasport di San Cristóbal.

(di Fioravante De Simone)