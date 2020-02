CARACAS – L’Assemblea del Comites si riunirà l’8 febbraio, alle ore 10, nel Centro Italiano Venezolano di Caracas. Questo l’ordine del giorno:

1) approvazione Bilancio Consuntivo anno 2019 del Comites di Caracas;

2) Informazioni sulla nascita dell’Ospedale Italiano di Caracas e presentazione dello Statuto;

3) Invito del Comites alla ricerca di patrocinanti per aderire alla proposta dell’Ambasciatore per una “Guida delle Istituzioni Italiane presenti in Venezuela”;

4) Informazioni circa l’eventuale nascita di una nuova sede dell’Ambasciata e di tutte le Istituzioni Italiane presenti in Venezuela, come da proposta dell’Ambasciatore Placido Vigo;

5) Realizzazione da parte del Comites per la diffusione della Lingua e Cultura Italiana ed ottenimento del B1 da parte dei cittadini stranieri che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani;

6) Difficoltà da parte dei connazionali nelle procedure delle presentazioni degli “Atti di Defunzione” con conseguenti ritardi nella trasmissione ai Comuni interessati (Eredità successione, pensioni etc.) e difficoltà con tutte le procedure Civili per quanto riguarda Appuntamenti e Norme.