(ANSA) – PARIGI, 7 FEB – Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha espresso oggi l’auspicio che i governi europei propongano “insieme un’agenda internazionale per il controllo degli armamenti”, in un contesto di ridiscussione dei trattati esistenti e sottoscritti da Stati Uniti e Russia. “La Francia – ha detto Macron in un discorso a Parigi sulla strategia di difesa e di dissuasione nucleare – mobiliterà i partner europei più coinvolti, per porre le basi di una strategia internazionale comune che potremo proporre in tutti gli ambiti in cui è attiva l’Europa”.