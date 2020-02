Ndrangheta: Sardine, riflettere su infiltrazioni in Vda

(ANSA) – AOSTA, 7 FEB – “La decisione assunta dal Governo, la prima in assoluta in Valle d’Aosta, deve necessariamente portare ad una profonda riflessione sul grado di infiltrazione della malavita organizzata nel tessuto istituzionale della nostra Regione”. Lo scrivono, in una nota, i portavoce del Gruppo Sardine Valle d’Aosta in merito al commissariamento del Comune di Saint-Pierre per infiltrazioni della ‘ndrangheta. “La nostra attività – proseguono – sarà costantemente indirizzata ad una promozione della legalità in tutte le sue forme anche attraverso iniziative pubbliche, in collaborazione con il Coordinamento delle Sardine nazionali e con le associazioni valdostane operanti in questo settore. Un impegno che ci vedrà in prima fila per proporre un dibattito quanto più condiviso sui rischi di un sistema che, se non debellato, rischia di creare gravi problemi al sistema socio economico della Valle d’Aosta”.