CIDH solicitó al gobierno de Maduro respuestas dignas a violaciones de DDHH

CARACAS – Este viernes, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, solicitó al gobierno de Nicolás Maduro que evalué una respuesta digna para los ciudadanos que les violaron sus derechos humanos en Venezuela.

Así lo dijo, la representante, en el puente internacional Simón Bolívar, que une a Colombia y Venezuela. En este lugar, se constató como ciudadanos venezolanos migran en búsqueda de oportunidades mientras que otros cruzan las fronteras para buscar insumos básicos como comida.

“El llamado directo a Maduro es que hoy, como responsable directo que está y tiene, de hecho, el poder para hablar, que evalúe lo que representa para las personas, para los ciudadanos, para el pueblo venezolano una respuesta de dignidad, una respuesta de derechos”, manifestó Arosemena de Troitiño.

Para la jefa de la CIDH, la decisión de Maduro de rechazar el viaje del organismo a Venezuela se traduce en una respuesta de negación que afecta a los venezolanos; de un derecho que abre un organismo internacional para que puedan expresar sus situaciones.

“Esa es la posición del Gobierno de no aceptar el escrutinio, pero si no tiene nada que esconder por qué no dejarnos entrar para ver, para escuchar incluso a las propias autoridades, para que nos expresaran sus limitaciones, lo que ellos estiman que están pasando y nosotros poder evaluar in situ esa realidad”, puntualizó la representante.