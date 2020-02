(ANSA) – BOLZANO, 7 FEB – Un uomo ha perso la vita durante lavori in un bosco sopra Villandro, in Alto Adige. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 15 in un bosco nei pressi del maso Prackfieder. Un uomo è stato travolto e ucciso da un albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso alpini, i carabinieri e l’elisoccorso Pelikan 2. Il medico d’urgenza ha tentato inutilmente a rianimare l’infortunato.