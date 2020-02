(ANSA) – TEL AVIV, 7 FEB – Un manifestante palestinese è stato ucciso in scontri con l’esercito israeliano a Qaffim a nord di Tulkarem, in Cisgiordania. Lo ha fatto il ministero della sanità palestinese, citato dalla Wafa, spiegando che si tratta di Badr Nidal Ahmad Nafleh (19 anni): raggiunto da un colpo al collo è morto in ospedale per la ferita.