(ANSA) – PECHINO, 7 FEB – A oggi 7 febbraio, “oltre 400 cinesi rimasti bloccati sono stati riportati in Cina dall’Italia dalla Sichuan Airlines”. Lo si legge in un tweet postato sull’account dell’Ufficio del portavoce del ministero degli Esteri di Pechino: “Non c’è miglior posto per celebrare la Festa delle Lanterne della propria casa”.