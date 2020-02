(ANSA) – BOLZANO, 7 FEB – Troppi sciatori che di notte scendono ubriachi lungo le piste da sci: per protesta il direttore degli impianti di risalita del centro sciistico Grossarl nel Salisburghese si è licenziato. Secondo Josef Gruber, le responsabilità e i rischi legali sono troppi. Il direttore si riferisce a un fatto avvenuto lo scorso 26 dicembre quando un gatto delle nevi ha sfiorato uno sciatore ubriaco che dormiva in mezzo alla pista. Il conducente – racconta Gruber – è tuttora sotto shock perché in un primo momento pensava di aver travolto l’uomo. E’ rimasto comunque traumatizzato e quasi non riesce più a svolgere il suo lavoro. I dirigenti, come anche i tecnici, temono conseguenze penali in caso di incidenti. Anche il medico del distretto sanitario Ernst Toferer, che deve intervenire sulle piste di notte in caso di incidenti, ha gettato la spugna: “La situazione diventata insostenibile. Quasi ogni settimana ci sono sciatori feriti perché scendono ubriachi lungo le piste. E’ solo una questione di tempo che scappa il morto”.