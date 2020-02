Papa: rendo omaggio agli insegnanti, sempre sottopagati

(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 7 FEB – “Desidero rendere omaggio agli insegnanti, sempre mal pagati, perché continuano con coraggio e determinazione” nella “sfida” educativa. Lo ha sottolineato il Papa nell’udienza ai partecipanti al workshop sul tema ‘Education: the global compact’, organizzato dalla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. “Sono gli ‘artigiani’ delle generazioni future. Con la loro conoscenza, pazienza e dedizione stanno trasmettendo un modo di essere che si trasforma in ricchezza, non materiale, ma immateriale, stanno creando l’uomo e la donna di domani. Questa è una grande responsabilità”, ha detto il pontefice.