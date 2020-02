Spunta a Londra “bancomat” Prosecco, “no” dai produttori

TREVISO. – È una “scatola” gialla posta fuori da una vineria nel centro di Londra, con lo scopo di distribuiré automaticamente calici di Prosecco, la “bollicina” italiana che va per la maggiore all’estero, e di cui si teme la riduzione nel Regno Unito del dopo-Brexit. Ma i produttori trevigiani del fortunato vino non ci stanno e bollano la cosa come una vera e propria frode ai consumatori.

Lo hanno chiamato “Apm”, acronimo di “Automatic Prosecco Machine” e che richiama appunto l’ “Atm”, sigla per il più noto bancomat. Un distributore automatico di calici che è stato installato all’esterno di una vineria della catena “Vagabond Wines” nel quartiere di Grace Church, a poca distanza dal “Monument” la colonna che ricorda il Grande incendio di Londra del 1666. Giusto in quel punto fino a qualche tempo fa c’era proprio la macchina erogatrice di contanti di una banca.

Caratteristica peculiare del “bancomat di Prosecco” è quella di non permettere ai clienti di riempire più di un calice alla volta, scelta determinata dall’intenzione di trasmettere un segnale di moderazione nei consumi. La fotografia dello scatolone giallo ha fatto rapidamente il giro di testate e siti web, raccogliendo commenti positivi.

Quello che potrebbe sembrare un tentativo di promozione “smart” per il bianco frizzante veneto-friulano, tuttavia, non è andato giù al Consorzio di tutela del Prosecco Doc, che lo ha reputato un utilizzo non autorizzato del nome del vino, e una distribuzione che non rispetta il disciplinare legato alla Doc.

Commentando la notizia, il presidente Stefano Zanette parla apertamente di “una frode nei confronti dei consumatori inglesi, oltre che un serio danno di immagine per la nostra denominazione”.

“La prima segnalazione alle autorità inglesi, operata dai nostri uffici – ha aggiunto Zanette – risale a metà della scorsa settimana, non appena il Consorzio ha avuto evidenza della cosa. Il Consorzio si è attivato inoltre con i propri legali, al fine di contestare l’illegittimo riferimento alla denominazione Prosecco apparso sul distributore londinese”.

Zanette annuncia che il Consorzio “al netto di quanto accaduto nel Regno Unito, agirà in tutte le sedi contro chiunque, in Italia e all’estero, continuerà a somministrare del vino alla spina vendendolo come “Prosecco”, cosa non ammessa in alcun modo – puntualizza – dal disciplinare vigente”.

(di Andrea Buoso/ANSA)