Snowboard: a Livigno Coppa Mondo parallelo, via il 10 marzo

(ANSA) – ROMA, FEB 7 – Dopo un 2019 di grandi successi legati al mondo dello sport e delle maggiori competizioni, tra cui la conquista del titolo di Comune Europeo dello Sport 2019 e l’elezione a sede Olimpica delle gare di snowboard e freestyle per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, Livigno inizia questo 2020 conquistando un ruolo sempre più importante nel mondo dello Snowboard. Già in passato designata per la Coppa Europa di Snowboard e confermata anche per le gare di questo 2020, sede anche di grandi eventi di eco mondiale come il World Rookie Fest, il più famoso evento di snowboard giovanile, Livigno si prepara ad accogliere, il 10 marzo 2020, un’altra importantissima competizione legata al mondo dello snowboard, la Gara di Coppa del Mondo di Snowboard parallelo. A partire da domenica 8 marzo 2020, il Piccolo Tibet aprirà le porte ai campioni di tutto il mondo, che fino al 9 marzo potranno finire la loro preparazione sulle piste livignasche e partecipare ad attività riservate esclusivamente a loro. Riflettori puntati quindi su Livigno durante l’intera giornata di martedì 10 marzo: location della gara sarà l’impianto “Campo Scuola nr.23”, sede della Scuola Sci Centrale Livigno; si inizierà alle 14:00 con le qualifiche, che si concluderanno alle ore 16:00 e che lasceranno poi il posto, dalle 18:00 alle 19:00, alle finali in notturna, che saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e da diverse emittenti straniere. L’elenco completo dei partecipanti a questa prestigiosissima gara si avrà solo a febbraio, ma certa è la presenza di Maurizio Bormolini, atleta di casa e del Livigno Team, che con questa competizione inizierà simbolicamente a percorrere la strada che lo porterà, sempre a Livigno, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Inoltre, per Maurizio quella di Livigno può essere la gara davvero decisiva per vincere la coppa di specialità. (ANSA).