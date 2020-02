Tennis: 48mila spettatori per show Federer-Nadal, è record

(ANSA-AFP) – CITTA DEL CAPO, FEB 7 – Record battuto. Oltre 48mila persone a Città del Capo (Sudafrica) hanno assistito al “Match for Africa”, sfida-esibizione con Roger Federer e Rafael Nadal il cui incasso andrà in favore di una Fondazione che il campione svizzero ha istituito per sostenere l’educazione dei bambini di sei Paesi (oltre al Sudafrica, Namibia, Botswana, Malawi, Zambia, Zimbabwe). Nessun incontro di tennis nella storia ha mai avuto tanti spettatori ed ha superato di gran lunga il precedente primato, stabilito nel novembre scorso in Messico, quando 42.517 persone assistettero ad un incontro tra lo stesso Federer e il tedesco Alexander Zverev. “Speriamo di raccogliere almeno un milione di dollari. Penso che sarà di più – aveva detto Federer arrivando in città mercoledì scorso – grazie alla vendita di biglietti, agli sponsor e una cena della Fondazione alla quale partecipa Bill Gates”. Il fondatore di Microsoft è sceso in campo al Cape Town Stadium per un doppio con i due campioni e con l’attore sudafricano Trevor Noha. “Questa partita rimarrà nella mia memoria”, ha detto prima del match lo stesso Federer, la cui madre, Lynette, è sudafricana. (ANSA-AFP).