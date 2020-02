Calcio: allarme Fonseca “Roma impaurita, manca tranquillità”

(ANSA) – ROMA, 07 FEB – “La squadra ha accusato molto l’ultima sconfitta col Sassuolo e oggi abbiamo fatto una partita con poca sicurezza in difesa, con i giocatori non tranquilli – l’analisi del tecnico della Roma, Paulo Fonseca -. Ha reagito nel secondo tempo ma dopo l’espulsione di Cristante è stato molto difficile. Devo dire che in questo momento c’è un problema emotivo”. Che costringerà il portoghese a cambiare qualcosa per invertire il trend negativo. “Vediamo, so che questo non è un momento facile, veniamo da due sconfitte ma io sono sempre il responsabile della squadra e devo pensare bene, con equilibrio, a cosa si può cambiare per migliorare – sottolinea Fonseca -. La squadra ha fatto molte cose buone in questa stagione e io devo lavorare con i giocatori sul lato emotivo, devono credere di poter fare molto meglio. Noi possiamo vincere o perdere ma la cosa importante è giocare con coraggio, e invece io ho visto una squadra impaurita. Il problema adesso è mentale, alla squadra manca tranquillità e fiducia. La contestazione? I tifosi non sono soddisfatti, e penso sia normale”. (ANSA).