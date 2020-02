Calcio: De Leo, ha pagato scelta di giocare a viso aperto

(ANSA) – ROMA, 07 FEB – Grande soddisfazione in casa Bologna per la vittoria e la prestazione contro i giallorossi. “La differenza l’ha fatta la decisione da parte nostra di giocare la partita a viso aperto. I ragazzi stanno facendo un cambio culturale, si tratta di uno step importante – evidenzia il tattico Emilio De Leo -. Mihajlovic alla fine ha fatto i complimenti alla squadra per la prestazione, aveva chiesto di giocare non remissivi e la squadra ha fatto bene in campo. Era orgoglioso”. E l’Europa adesso non è più un traguardo proibito. “Procediamo sulla nostra strada, abbiamo tantissimi margini di miglioramento e delle potenzialità incredibili. Non vogliamo nasconderci, andiamo avanti così e poi ci guarderemo intorno per vedere dove saremo arrivati” conclude De Leo. (ANSA).