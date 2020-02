(ANSA) – ROMA, FEB 8 – Il casting al Barcellona, nel tentativo di individuare il nome di almeno un attaccante in grado di sopperire alle assenze – fino a fine stagione – del francese Ousmane Dembelé e soprattutto dell’uruguagio Luis Suarez, entra nel vivo. Come riferisce oggi il quotidiano spagnolo Sport, vicino alle vicende del glorioso club catalano, i nomi nel mirino sono quelli di Moron Garcia Loren del Betis Siviglia, di William José della Real Sociedad e di Lucas Perez dell’Alaves. Dopo l’eliminazione dalla Coppa del Re, per mano dell’Athletic Bilbao, al Barca restano due obiettivi stagionali: la vittoria nella Liga e nella Champions League. (ANSA).