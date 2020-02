Sci: cdm; Brignone 2/a in discesa Garmisch, vince Rebensburg

(ANSA) – GARMISCH (GERMANIA), FEB 8 – Altra impresa di Federica Brignone, eccellente seconda nella discesa di coppa del mondo di Garmisch. Per lei, con conferma di una polivalenza in fortissima crescita , è il 37/o podio in carriera ed il consolidamento del secondo posto nella classifica generale alle spalle dell’americana Mikaela Shiffrin, assente a Garmisch dopo l’improvvisa morte del padre Jeff. Sulle nevi di casa ha vinto con la tedesca Viktoria Rebensburg in 1.41.94, che ha preceduto Brignone (1.42.55) e la ceca Ester Ledecka (1.42.77). Ha sfiorato il podio Sofia Goggia, buona quarta in 1.42.89. Tra le azzurre – dopo le prime trenta al via – vi sono poi Francesca Marsaglia al momento nona in 1.43.71, Marta Bassino 13/a in 1.44.05 ed Elena Curtoni 20/a in 1.44.62. Gara decisamente opaca e dunque molto indietro Nicol Delago in 1.47.14. Domani a Garmisch tocca al SuperG, altra disciplina in cui le azzurre sanno eccellere. (ANSA).