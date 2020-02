(ANSA) – ROMA, 9 FEB – “Tutti i test relativi ai casi sospetti per il nuovo coronavirus sono risultati negativi, compreso il test per la donna italiana inviataci, a puro scopo precauzionale, dalla Città Militare della Cecchignola, e la coppia proveniente da un Pronto soccorso cittadino”. E’ quanto emerso dal nuovo bollettino medico dello Spallanzani, il quale ha reso noto anche che – relativamente ai due bimbi accompagnati nella tarda serata di ieri dalla Cecchignola “a puro scopo precauzionale” – “sono in corso di effettuazione i test i cui esiti verranno dati non appena disponibili”. Lo Spallanzani ha poi fatto sapere che “la coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test del nuovo coronavirus, sono tuttora in terapia intensiva. Le loro condizioni cliniche permangono stabili e con parametri emodinamici invariati. Continua il trattamento antivirale. La prognosi è tuttora riservata”.