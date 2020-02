Golf: è ufficiale, McIlroy torna a essere il numero 1

(ANSA) – ROMA, 10 FEB – Adesso è ufficiale: Rory McIlroy è il nuovo numero 1 del golf mondiale. Finisce, dopo oltre un anno, il regno di Brooks Koepka. Per la prima volta, dal settembre 2015 e senza nemmeno giocare, il nordirlandese, con 9.1870 punti, torna in testa al ranking, relegando al 2/o posto (9.1555) lo statunitense che questa settimana, al Genesis Open (torneo del PGA Tour in programma in California dal 13 al 16 febbraio), tenterà il controsorpasso. E ora McIlroy, già leader mondiale per 95 settimane, punta la leggenda Nick Faldo. Il britannico ha guidato il ranking per 98 settimane, meglio di lui hanno fatto solo Greg Norman (331 settimane) e Tiger Woods (683). Che resta nella Top 10, ma scivola dalla 6/a all’8/a posizione (6.0524) nell’attesa di tornare in azione al Riviera Country Club (Genesis), uno dei suoi campi preferiti. Perde terreno anche Francesco Molinari, da 22/o a 24/o (3.9111). (ANSA).