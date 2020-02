(ANSA) – BOLOGNA, 10 FEB – Con un attrezzo artigianale, avrebbero rubato le offerte dei parrocchiani ‘pescando’ le monetine dalle cassette delle offerte. I ladri, intercettati e denunciati dai Carabinieri davanti alla chiesa di Santa Maria Venezzano a Castello d’Argile, nel Bolognese, sono due romeni di 33 e 45 anni, residenti a Bologna e con precedenti specifici. Ieri pomeriggio, durante un servizio di controllo del territorio, i militari li hanno visti aggirarsi nei dintorni della chiesa e li hanno identificati. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di un sacchetto con 168 euro in monete, oltre che di uno strumento artigianale costituito da un metro a nastro in alluminio, con nastro biadesivo apposto su entrambi i lati della scala graduata. L’attrezzo sarebbe stato utilizzato per ‘pescare’ i soldi dalle cassettine delle offerte che si trovano negli edifici di culto. I due avrebbero ammesso di fronte ai carabinieri di rubare in chiesa per ‘tirare a campare’. Non essendo stati sorpresi a rubare, sono stati denunciati per ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli.