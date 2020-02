Calcio: il derby di Milano rilancia l’Inter per il titolo

(ANSA) – ROMA, FEB 10 – Le luci di San Siro si spengono su un’Inter che, in poco più di 90′, supera il Milan in vantaggio di due gol nel derby, riagguanta la Juve in testa alla classifica e si riprende il favore dei quotisti, che rilanciano la corsa scudetto di Conte. L’exploit del derby ha messo in fermento gli analisti di Planetwin365, che hanno abbassato la quota dell’Inter campione d’Italia da 3,85 nel venerdì che anticipava la 23/a di campionato, a un più solido e ottimistico 2,80 di questa mattina, poche ore dopo il 4-2 contro i cugini milanisti. Avanti con l’Inter anche la Lazio che, vincendo a Parma, si porta a -1 dalla coppia capolista e passa da 6,50 a 6,00 in lavagna. Gli occhi dei bookmakers e dei tifosi sono ora puntati sul prossimo turno, che vedrà scontrarsi proprio Lazio e Inter, in un match che potrebbe segnare una svolta nel seguito di questa stagione. La Juventus, ora col fiato sul collo, in casa contro il Brescia, dovrà cercare i tre punti necessari a mantenere il passo e, magari, riprendersi la fiducia dei bookmakers che, al momento, quotano la Vecchia signora ancora come favorita sul lungo termine, ma con una quota che passa da 1,42 di venerdì all’attuale 1,68 dopo l’1-0 subìto al Bentegodi. (ANSA).