Juve, Inter e Lazio, sfida anche su premi-scudetto

ROMA. – Premio scudetto. Per la Juventus è stato un tema ricorrente negli ultimi anni, con i giocatori che sono riusciti puntualmente a passare all’incasso per ben otto volte di fila, mentre è un argomento che potrebbe diventare caldo anche in casa Inter e in casa Lazio e di cui si comincia comunque non più tanto timidamente a parlare.

A Torino, il club di Andrea Agnelli mette in conto un esborso di 28 milioni in favore dei calciatori, cinque in più rispetto ai circa 23 che la Lega serie A assegna alla squadra che chiude il campionato al primo posto.

A Milano, la parola scudetto non è più tabù ma per ora non si parla di bonus. Nella passata stagione chiusa al quarto posto, i premi incassati dalla rosa sono stati pari a 15,8 milioni (compresi quelli legati ai singoli) ma, in caso di scudetto,la cifra potrebbe anche raddoppiare, visto che salirebbero anche i ricavi: la sponsorizzazione di Suning da 16,5 milioni annui prevede diversi bonus (finora l’Inter ne ha conquistati per 5,8 milioni tra vittorie nei big match, piazzamento a fine d’andata e semifinale di Coppa Italia) tra i quali anche dieci in caso di vittoria, mentre vari bonus sono presenti anche nei contratti con Pirelli e Nike.

Senza dimenticare i ricavi da diritti tv, che salirebbero per la Serie A e la Champions, visto che la conquista del titolo permette di incassare una fetta maggiore di market pool (10 mln contro 2,5 della stagione attuale).

La Lazio già deve versare ai giocatori il premio della Supercoppa italiana ma per quanto riguarda un eventuale scudetto le cifre previste dal contratto con i giocatori sono diverse, stante appunto la certezza per il club guidato dal presidente Lotito di incamerarne almeno 23 dalla Lega, e si parla di circa 800mila euro a testa per i componenti della rosa, già pattuite a inizio stagione.