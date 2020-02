Coronavirus: contro i pregiudizi, menù cinese in 56 scuole nella Toscana

FIRENZE. – Riso alla Cantonese, pollo alle mandorle e verdure saltate nel wok: è il menù tutto cinese e anti pregiudizio, causa allarme coronavirus, che sarà servito il 13 febbraio a oltre 7.000 bambini di 56 scuole di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Signa e Calenzano, in provincia di Firenze. Tutti comuni dove la comunità orientale è largamente presente. Ai bimbi anche offerte le tradizionali bacchette.

L’iniziativa è stata promossa da Qualità&Servizi – società pubblica controllata dai quattro comuni coinvolti e per i quali svolge servizio mensa – in “segno di solidarietà verso la comunità cinese” e anche “come occasione di scoperta, dialogo e interazione tra culture contro i pregiudizi e l’intolleranza che si sono viste in questi giorni in tante zone del Paese e di cui soprattutto i bambini rischiano di essere vittime”.

“Pensavamo da giorni a un iniziativa da sviluppare nelle scuole – spiega Filippo Fossati amministratore unico di Qualità&Servizi -. Lo spunto decisivo ci è stato offerto dalla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella scuola romana e il bellissimo segnale di vicinanza, pace e fratellanza trasmesso alla comunità cinese”.

L’azienda, spiega il dg Antonio Ciappi, “è da tempo impegnata nella diffusione di valori come l’uguaglianza, il rispetto dell’ambiente e delle risorse della nostra terra. Per questo abbiamo deciso di proporre ai quattro comuni proprietari questa azione che è stata subito largamente condivisa anche con la comunità cinese”.

Intanto a Milano il sindaco Giuseppe Sala ha organizzato la tradizionale colazione del sabato con i cittadini in via Sarpi, nella Chinatown della città, al Centro culturale cinese. Un modo “per portare la nostra solidarietà” ai cittadini e commercianti cinesi che risentono, anche economicamente, della psicosi del coronavirus.

“Oggi dobbiamo sentirci parte di una comunità – ha detto -. Questa storia del coronavirus ci insegna che la comunità è planetaria e quello che succede si riverbera fino alle città, ai quartieri, questo non possiamo rifiutarlo. Le persone e le merci si muovono per il mondo e questa è una realtà che la politica deve governare, non deve inventarne una falsa o girarsi dall’altra parte”.

Alla colazione, con cittadini italiani e di origine cinese, ha partecipato anche il console cinese a Milano, Xuefeng Song. Dopo la colazione Sala ha fatto una passeggiata per via Sarpi dove ha comprato e assaggiato i tipici ravioli cinesi.