CARACAS – La saltatrice venezuelana Yulimar Rojas (24 anni) non smette di stupirci con le sue imprese, questo fine settimana ha portato a casa non solo un’altra medaglia d’oro, ma anche una serie di primati.

Nel Meeting Metz Moselle Athlelor, andato in scena in Francia, ha lasciato il segno con un salto di 15,03 stabilendo un nuovo primato per l’evento, per il Venezuela ed il Sudamerica.

“Continuiamo a mantenerci sui 15 metri, questo é importante, significa che stiamo facendo le cose bene. Non possiamo smettere e lo sappiamo. Sono felice perché abbiamo iniziato bene con il salto triplo indoor” ha dichiarato Yulimar Rojas, in un comunicato stampa.

A Metz, la saltatrice di 24 anni, nel primo tentativo non é andata bene, poi nel secondo ha raggiunto la distanza di 14,94 metri piazzandosi subito in vetta alla classifica.

Nel terzo tentativo, la creola con il suo salto arriva fino ai 14,91 metri. Poi nel quarto e quinto salto sono nulli. Ma nel sesto ed ultimo salto tira fuori tutto il suo talento raggiungendo i 15,03, performance che gli ha permesso di aggiudicarsi l’oro nel Meeting Metz Moselle Athlelor.

“Questo 2020 sarà un anno importante non solo per me, ma anche per la mia famiglia ed il mio paese. Nella mia mente c’é solo Tokyo. Questo é quello che amo e mi rende felice”.

La Rojas ha già il posto garantito per la terra del sol levante, dove terrà tutti i venezuelani con il fiato sospeso in attesa di far suonare nello stadio Olimpico di Tokyo il “Gloria al bravo publo”.

(di Fioravante De Simone)