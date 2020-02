Scherma: Limardo ad un passo dai Giochi Olimpici di Tokyo

CARACAS – Dal Canada arrivano buone notizie per il Venezuela: lo spadaccino Ruben Limardo é vicinissimo alla qualificazione per i Giochi Olimpici Tokyo 2020, grazie all’ottima prestazione nella Coppa del Mondo a Vancouver. I punti ottenuti in Canada gli servono per allungare nel ranking che definirá gli spadaccini qualificati il prossimo 4 aprile.

Quando mancano due tappe della Coppa del Mondo (Budapest e Buenos Aires), il vincitore della medaglia d’oro nei Giochi di Londra 2012, tiene alla distanza suo fratello Jesús, il cubano Yunior Reytor e l’argentino José Félix Domínguez. I suoi inseguitori devono vincere questi tornei per spiazzarlo nel ranking continentale.

Nella scherma, il ranking olímpico prende in considerazione le prestazioni nella Coppa del Mondo, Grand Prix e campionati regionali. Però c’é da segnalare che vengono considerati solo i migliori cinque risultati.

Nel suo percorso verso Tokyo 2020, Limardo ha collezionato i seguenti risultati: 34esimo posto a Cali, nono posto nella Coppa del Mondo a Parigi, 33 a Heidenheim, 12esimo a Berna, primo posto nel Panamericano di Toronto, 18esimo a Budapest, 35esimo a Doha e terzo a Vancouver.

Un fine settimana positivo per lo sport venezuelano che continua ad arricchire il numero di rappresentanti nei Giochi Olimpici Tokyo 2020 dove già hanno un posto garantito: Yulimar Rojas (salto triplo), Robeylis Peinado (salto con l’asta), Daniel Dhers (BMX), Orluis Aular (ciclismo), Andrés Lage (vela) e la nazionale maschile di pallavolo.

(di Fioravante De Simone)