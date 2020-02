Brexit, l’Ue pronta per i negoziati

(ANSA) – STRASBURGO, 11 FEB – “La task-force è pronta per avviare i negoziati” per una nuova partnership con il Regno Unito. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo oggi alla plenaria del parlamento Ue a Strasburgo sul dibattito post-Brexit. La presidente ha esordito precisando che “cominciamo questi negoziati con molta ambizione perché vecchi amici come noi non dovrebbero accontentarsi di meno”. Von der Leyen ha poi ricordato che “leggendo la dichiarazione politica con il Regno Unito abbiamo visto dazi zero e quote zero per tutte le merci, qualcosa che non abbiamo mai offerto a nessun altro, un nuovo modello commerciale unico per quanto riguarda l’accesso al mercato interno”.