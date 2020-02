Maltempo: tempesta Ciara in Vda, alberi in strada e danni

(ANSA) – AOSTA, 11 FEB – Alberi abbattuti e danni a strutture: sono gli effetti in Valle d’Aosta della tempesta Ciara. La caduta di alcune piante ha provocato, la notte scorsa, la chiusura della strada regionale per Cogne, riaperta alle 8.15 di stamane. Oltre che nel paese ai piedi del Gran Paradiso e nel comune confinante di Aymavilles, il forte vento ha sradicato alberi anche a Pré-Saint-Didier, Nus e Gressan. A Courmayeur, in località Dolonne, sono stati registrati danni a strutture leggere mentre a La Thuile i vigili del fuoco sono intervenuti per un camino pericolante.(ANSA).