(ANSA) – ROMA, 11 FEB – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha assicurato “pieno sostegno” per l’ingresso nell’Ue della Macedonia del Nord. “Conta su di me e sull’Italia per permettere al tuo popolo di diventare membro dell’Ue”, ha detto in conferenza stampa insieme al ministro degli Esteri di Skopje, Nikola Dimitrov. Di Maio si è detto fiducioso che il “negoziato con Bruxelles si possa aprire in primavera”.