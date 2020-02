Coppa Italia: l’Inter chiede strada al Napoli

(ANSA) – ROMA, FEB 11 – Inter e Napoli si affrontano domai sera a San Siro nella semifinale di andata di Coppa Italia con i nerazzurri galvanizzati dopo la rimonta di domenica sera nel derby contro il Milan. Una ‘classica’ che vede i padroni di casa favoriti secondo Snai: la vittoria dell’Inter è data a 2,00, mentre il blitz di Insigne e compagni è quotato a 3,65. Dovrebbe essere una sfida molto tirata visto che il risultato più probabile in tabellone è l’1-0 a favore dell’Inter, che pagherebbe sette volte e mezzo la posta. Nell’altra semifinale, giovedì, si sfidano Milan e Juventus. In Coppa Italia i rossoneri non hanno la meglio sui Campioni d’Italia da ben 35 anni. Fu un gol di Virdis a regalare la qualificazione alla squadra allora allenata da Nils Liedholm. I bianconeri, nonostante il ko di sabato sera contro il Verona, sono favoriti secondo Snai: il successo degli uomini di Sarri, a San Siro, è dato a 2,10 contro il 3,55 con il quale sono quotati i rossoneri. La vittoria di misura, 1-0, dei padroni di casa pagherebbe dieci volte la posta rispetto al 7,50 dell’1-0 bianconero. (ANSA).