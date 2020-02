(ANSA) – ROMA, 11 FEB – “Ci stiamo lavorando con il gruppo di Fratelli d’Italia, lo stiamo preparando in queste ore. Per la Lega la decisione è in via di definizione”. Lo afferma il senatore Lucio Malan, vicepresidente vicario di Forza Italia a proposito dell’ordine del giorno che il suo partito presenterà domani per chiedere all’Aula di votare la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Gregoretti. Il voto dell’Aula sarà definitivo.