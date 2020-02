(ANSA) – TORINO, 11 FEB – La Corte di assise d’appello di Torino ha confermato l’assoluzione di Caterina Abbatista dall’accusa di concorso nell’omicidio, scoperto nel 2016, di Gloria Rosboch, insegnante di Castellamonte. Alla lettura della sentenza la donna è scoppiata in lacrime. Abbattista è la mamma di Gabriele Defilippi, condannato per l’omicidio in un processo parallelo. Dall’accusa di omicidio Abbattista era già stata assolta in primo grado a Ivrea. La corte ha poi ridotto da 14 a 12 mesi la condanna per la truffa che era stata messa a segno dal figlio ai danni dell’insegnante. Anche per questa vicenda, Abbattista aveva negato ogni forma di complicità.(ANSA).