(ANSA) – ROMA, 11 FEB – “Presto ci infetteremo tutti”: l’equipaggio indiano sulla nave da crociera Diamond Princess, in quarantena in Giappone, chiede aiuto e lancia un appello alle autorità per consentirgli “di sbarcare”. Lo riportano i media internazionali. “Siamo spaventati”, ha detto uno di loro, Binay Kumar Sarkar, parlando in hindi e chiedendo di poter lasciare la nave prima di essere contagiati. I test – ha detto al Business Insider – vengono fatti solo alle persone con oltre 37,5 gradi di febbre: “Andrebbero fatti a tutti, consentendo lo sbarco a coloro che risultano negativi”.