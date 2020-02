Usa 2020: Buttigieg incassa endorsement Kevin Costner

(ANSA) – WASHINGTON, 11 FEB – Pete Buttigieg si è giocato un asso nelle primarie in New Hampshire, incassando l’endorsement di Kevin Costner, che nel 2008 aveva appoggiato Barack Obama. Il due volte premio Oscar lo ha presentato ed elogiato ieri sera nei comizi finali a Milford ed Exeter. “Penso che dobbiamo promuovere le persone che ci fanno sentire bene, penso che dobbiamo portare avanti le idee che ci consentano di far progredire il Paese”, ha spiegato, dicendosi “colpito da Pete” e dalla sua capacità di ascoltare.