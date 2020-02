Leonardo lancia joint venture con Codemar in Brasile

SAN PAOLO. – Leonardo, gruppo internazionale attivo dei settori di difesa, aerospazio e sicurezza, e la Compagnia di sviluppo di Maricà (Codemar), comune brasiliano dell’area metropolitana di Rio de Janeiro, lanceranno domani la loro joint venture Leonardo & Codemar S.A., una nuova azienda che si dedicherà in un primo momento allo sviluppo e la vendita di progetti di sicurezza e vigilanza per città, porti e aeroporti, ma conta di evolvere anche verso altre attività, a livello locale ma anche per tutta l’America Latina.

L’inaugurazione della joint venture avverrà nel terminale passeggeri dell’aeroporto di Maricà, e segnerà il punto culminante di un processo di negoziazione che ha portato, nel luglio dell’anno scorso, alla firma di un memorandum di intesa sottoscritto a Roma dal presidente della Codemar, José Orlando Dias, e dal Ceo della Leonardo, Lorenzo Mariani, che stipulava che la nuova società sarà controllata dal gruppo italiano al 51%, mentre il restante 49% resterà in mano alla compagnia locale.

La Leonardo & Codemar si occuperà anche dell’allenamento di piloti e la manutenzione tecnica della sua flotta di elicotteri, utilizzabili anche per missioni di emergenza medica, droni per il controllo a distanza di situazioni pericolose e piattaforme elettroniche collegate con reti satellitari per il monitoraggio del territorio, un’area di attività di grande interesse per le autorità regionale e federali del Brasile, ma anche di altri paesi dell’America Latina.