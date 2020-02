(ANSA) – WASHINGTON, 12 FEB – “La lotta alla presidenza Trump è appena cominciata”: così l’ex vicepresidente Joe Biden commenta dal South Carolina il voto delle primarie in New Hampshire dove, secondo i primo risultati, è arrivato solo quinto. Biden ha quindi sottolineato l’importanza nei prossimi stati in cui si voterà: “Senza il voto delle comunità afroamericana e ispanica non si va da nessuna parte. Ancora il 99% dei neri non ha potuto votare”.(ANSA).