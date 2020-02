CARACAS. – Sono stati sorteggiati i gironi del Sudamericano Femminile Under 20, che si disputerà tra il 4 e 22 marzo nelle città argentine di San Luis e San Juan.

La vinotinto é stata inserita nel girone A insieme a: Argentina, Bolivia, Colombia ed Ecuador. Mentre nell’altro gruppo si sfideranno: Brasile, Cile, Paraguay, Peru e Uruguay.

La nazionale venezuelana inizierà la sua partecipazione affrontando la Bolivia il 6 marzo, due giorni dopo affronterà la Colombia. Nella terza giornata se la vedrà con le padrone di casa e chiuderà la prima fase a gironi sfidando l’Ecuador.

Al quadrangolare finale approderanno le migliori due di ogni girone, al mondiale che in questo 2020 si disputerà in Costa Rica-Panama si aggiudicheranno il biglietto le prime due della classe.

Le creole, che parteciperanno per la settima volta in questo Sudamericano Under 20, hanno timbrato le migliori prestazioni nelle edizioni 2015 e 2018.

In Brasile, nel 2015, sono arrivate alle spalle delle padrone di casa e davanti alla Colombia e l’Argentina. Grazie a questi risultati, il Venezuela, si é qualificato per il mondiale di Papua Nuova Guinea. Qui le creole hanno affrontato Germania, Corea del Sud e Messico.

Nel 2018, il Sudamericano si é disputato in Ecuador e le venezuelane hanno chiuso al quarto posto alle spalle di Brasile, Paraguay e Colombia. Performance che non é bastata a staccare il biglietto per il mondiale.

Il mondiale femminile Under 20 – Il 20 dicembre 2019, la Fifa ha annunciato la designazione di Panama e Costa Rica come sedi del prossimo mondiale di categoria. Oltre alle padrone di casa hanno un posto garantito per la kermesse iridata Corea del Nord, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, Nuova Zelanda, Paesi Bassi e Spagna.

(Di Fioravante De Simone)